LED廠鼎元（2426）舉行股東常會，進行董監改選，富采（3714）拿下3席董事，並且由亮點投資代表人、富采董事長李秉傑當選董事長。

根據選舉結果，鼎元新董事會當選名單包括亮點投資（代表人：李秉傑）、周文隆（鼎元光電總經理）、威邦投資（代表人：黃登輝）、富采投資控股（代表人：李榮寰），以及劉銀妃、江惠中、謝佳穎等三名獨立董事。

大飲董事改選 董事蘇芸樂當選董事長
廣華-KY股東會通過配息3.5元
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