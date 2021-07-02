鼎元改選董監 李秉傑當選董座 13:022021/07/02 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LED廠鼎元（2426）舉行股東常會，進行董監改選，富采（3714）拿下3席董事，並且由亮點投資代表人、富采董事長李秉傑當選董事長。 根據選舉結果，鼎元新董事會當選名單包括亮點投資（代表人：李秉傑）、周文隆（鼎元光電總經理）、威邦投資（代表人：黃登輝）、富采投資控股（代表人：李榮寰），以及劉銀妃、江惠中、謝佳穎等三名獨立董事。 大飲董事改選 董事蘇芸樂當選董事長 廣華-KY股東會通過配息3.5元 #富采 #鼎元 #代表人 #李秉傑 #當選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特權疫苗延燒 北市衛生局長請假 議員質疑被請假 19:152021/07/01 政治 首場金控股東會登場 新光金前獨董李勝彥花十分鐘批李紀珠 10:522021/07/02 財經 電動自行車開啟黃金十年 桂盟董座：已做好準備 19:432021/07/01 財經 富邦媒領軍 15檔上市櫃股價創天價 15:492021/07/02 財經 KKday集結北台灣6大肉桂捲名店 KKday「人氣好神捲組」開賣 14:532021/07/02 財經 《金融股》福邦證決派利0.8元 續拚獲利穩揚 12:512021/07/01 財經 揭密聯亞生技》聯亞藥股價30元衝220元 一文解讀投資人沒看清的真相 05:252021/07/02 財經 史話》曾建元專欄／怒潮人謝輝煌的輝煌一生（四） 09:212021/07/02 兩岸史話 嘉市防疫運匠熱心 雲林滴雞精送醫護 04:102021/07/02 地方新聞 揭露欠稅大戶！黃任中家族欠稅逾52億元 連續霸榜12年 14:562021/07/01 財經 新光金股東會登場 前董座李勝彥砲轟李紀珠4大罪狀 12:292021/07/02 財經 財經熱門新聞 《國際經濟》美眾院通過7150億美元基建法案 - 財經 - 時報資訊 長榮解封首日爆大量 多空交戰還得防「二度入獄」 - 財經 通膨壓力快爆炸 IMF不忍了喊明年提前升息 - 財經 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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