OECD：全球130國支持課徵企業率最低15％ 13:002021/07/02 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟合作暨發展組織（OECD）邀集各國舉行兩天會談，商討全球最低企業稅率議題，該組織1日（周四）表示，已有130國支持向跨國企業課徵稅率至少15％，預計每年可讓全球稅收增加1500億美元。 OECD指出，在此會談中支持最低企業稅15％的130國，約占全球國內生產毛額（GDP）逾90％。此外，透過新稅率制度，大型跨國公司逾1000億美元的盈餘課稅權，將可轉移至產生獲利的國家。 遠傳公布5G開台首年用戶近80萬 年底拚滲透率30％ 《國際油價》產量計畫分歧 美油期貨上漲2.4％ #全球 #OECD #稅率 #億美 #支持 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料需求疲軟 LME銅價跌0.1％ 14:162021/07/02 財經 疫情升溫傷經濟 亞洲6月製造業PMI 動能減弱 04:102021/07/02 財經要聞 福特缺晶片減產 恐丟市占 04:102021/07/02 全球財經 《電機股》和勤6月、Q2營收雙創次高 H2更旺 14:502021/07/02 財經 《國際經濟》15％全球最低企業稅 獲130國支持 14:332021/07/02 財經 6月底前送8000萬劑淪芭樂票 美疫苗外交跳票原因有二 12:432021/07/02 國際 全球外儲占比 人民幣再攀高 04:102021/07/02 全球財經 《熱門族群》油價Q3拚80美元 台塑四寶火力旺 11:432021/07/02 財經 美光執行長：記憶體吃緊到明年 04:102021/07/02 財經要聞 美國務院最新人口販運評比 台灣再列第一級國家 08:432021/07/02 國際 後繼無力 永慶看Q3房市 恐衰退三成 04:102021/07/02 財經要聞 財經熱門新聞 《國際經濟》美眾院通過7150億美元基建法案 - 財經 - 時報資訊 長榮解封首日爆大量 多空交戰還得防「二度入獄」 - 財經 通膨壓力快爆炸 IMF不忍了喊明年提前升息 - 財經 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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