經濟合作暨發展組織（OECD）邀集各國舉行兩天會談，商討全球最低企業稅率議題，該組織1日（周四）表示，已有130國支持向跨國企業課徵稅率至少15％，預計每年可讓全球稅收增加1500億美元。

OECD指出，在此會談中支持最低企業稅15％的130國，約占全球國內生產毛額（GDP）逾90％。此外，透過新稅率制度，大型跨國公司逾1000億美元的盈餘課稅權，將可轉移至產生獲利的國家。