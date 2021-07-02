台南市南區鯤鯓里長達3公里的海堤，由於連日下雨，導致護坡格框內嚴重積水，形成近千個登革熱病媒蚊溫床。（市議員林美燕提供／洪榮志台南傳真）

台南市夏季高溫多雨，也是登革熱流行的季節。市議員林美燕發現南區鯤鯓里長達3公里的海堤格梁護坡，竟嚴重積水且滿佈孑孓蚊蟲卵，近千個病媒蚊溫床，恐衍生登革熱疫情風險。對此，第六河川局表示，在接獲議員反映後，已經立即派員處理且噴藥，清理乾淨後會再用水泥砂漿填平。

今天林美燕還會同鯤鯓里長陳金江、台南市政府登革熱防治中心、市府環保局、市府水利局及第六河川局等單位，前往南區鯤鯓里海堤會勘，發現工作人員正進行環境清理工作，部分格框已用水泥砂漿填平，其餘也先將積水清除。

林美燕表示，連日大雨造成滿地泥濘及積水，海堤的格梁護坡，更成為天然的積水容器，導致變成養育孑孓的溫床。鑑於不少民眾都會到海堤步道慢跑散步，每次運動完手腳都變「紅豆冰」，蚊蟲問題讓民眾苦不堪言。

林美燕認為，格梁護坡原作為固土、抗風化及抗沖刷的坡面功能，沒想到竟然意外成為病媒蚊孳生的死角；噴藥是短期治標做法，要求權責單位應加強巡檢，減少淤積才能有效降低病媒蚊孳生。

對此，第六河川局回應說，第一時間接獲議員反即映即處理且噴藥，並允諾清理乾淨後會再用水泥砂漿填平，只要發現有孔洞、凹槽就會清除，徹底解決積水問題。

登革熱防治中心專委吳昭慧說，積水容器內只要有一點點水，就會孳生登革熱病媒蚊，市民平日即應留意居家環境，做好巡、倒、清、刷，才能杜絕登革熱傳播。