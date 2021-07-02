屏東2日開始施打莫德納，縣府已先針對71、72歲長輩造冊並通知，不料先前沒打AZ的73歲以上長輩也跑來打，導致速打站爆「群聚搶打」亂象。（謝佳潾攝）

屏東2日開始施打莫德納，縣府已先針對71、72歲長輩造冊並通知，不料先前沒打AZ的73歲以上長輩也跑來打，導致速打站爆「群聚搶打」亂象。（謝佳潾攝）

東港有多數造冊在內的長輩依通知單到場後，卻被告知去排隊領4日的預約號碼牌，當場怒罵「莊孝維」！（謝佳潾攝）

屏東2日開始施打莫德納，縣府已先針對71、72歲長輩造冊並通知，不料先前沒打AZ的73歲以上長輩也跑來打，導致速打站爆「群聚搶打」亂象，東港有多數造冊在內的長輩依通知單到場後，卻被告知去排隊領4日的預約號碼牌，當場怒罵「莊孝維」！

「是把我們當傻子耍嗎？」東港許姓阿伯怒斥，他是拿疫苗施打通知單到東港靜思堂打疫苗，單子上面寫的時間是10點至12點，但他9點半就到了，沒想到10點初被告知疫苗被先前沒打AZ的人打完了，所以要去排隊領4日的預約號碼牌，然後這一排又是半小時，他怒嗆，根本在耍人。

他說，那些「搶打」的人，是他們之前放棄施打的，所以應該是他們去排隊拿預約號碼牌，而不是有造冊的人，這樣非常不公平，如果可以這樣玩，那他也不用去領預約號碼牌，只要比造冊的先到，就能插隊打疫苗。

「去醫院看醫生過號了，也是要等耶！」他不滿道，這樣的施打安排真的很沒意思，有多少疫苗就通知多少人來才對，怎麼可以把大家都叫過來，然後一堆人在那邊等、排隊，浪費大家時間。

東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉一早也到東港靜思堂關心施打狀況，他說，不只東港，萬丹、內埔的施打站也有類似「搶打」亂象，他建議縣府可以撥劑量給醫院幫忙打，醫院針對一、二、三類對象已經施打得差不多，且醫院人力、設備也比較足，可以替施打站分擔施打量能。

屏縣府指出，由於2日上午湧入各疫苗施打站的人潮太多，尤其是72歲以上，已超過施打時間的長者都在一早就準備「候位」，人數超過預期太多，縣府滾動檢討後，中午決定回到原訂的施打順序，從下午起，該梯次僅先服務原訂的施打年齡層，即71、72歲及原住民61、62歲的長者，至於73歲以上的長者則待6日第二梯次再施打，會另行公告施打機制。