中共中央紀委國家監委網站2日公布，日前，中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組、四川省監委對中國農業銀行四川省分行前黨委委員、副行長吳銳嚴重違紀違法問題，進行紀律審查和監察調查，依黨紀國法開除黨籍和公職。

經紀監委調查，吳銳喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠不老實，紀法意識淡薄，對抗組織審查；長期與企業老闆「親」「清」不分，甘於被「圍獵」，收受影響公正執行公務的禮金，接受管理服務物件的宴請和旅遊安排，借用管理服務物件的巨額錢款、車輛。

假報個人有關事項；違規從事營利活動，為子女在承攬工程方面謀取利益；奢靡享樂，追求低級趣味；對配偶、子女嚴重失管失教；利用職權和職務便利為他人在信貸方面謀取利益，收受巨額財物。

據查，吳銳嚴重違反中共政治紀律、《中央八項規定》精神、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，在中共十八大之後不收斂、不收手，在中共十九大之後仍不知止，性質惡劣，情節嚴重，影響極壞，應予嚴肅處理。

依據中共《紀律處分條例》、中國《監察法》、《公職人員政務處分法》等有關規定，經中國農業銀行黨委研究決定，給予吳銳開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組研究決定，給予吳銳政務開除處分；四川省監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

官方簡歷顯示，吳銳，漢族，1963年8月出生，四川洪雅人，1979年12月參加工作，1992年4月加入中共。2006年2月至2020年9月，歷任中國農業銀行四川省樂山市分行黨委書記、行長；四川省分行黨委委員、行長助理、副行長、副行長兼營業部總經理、副行長兼成都分行行長、副巡視員。