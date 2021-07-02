楠西區第2屆愛文王比賽，江森原（左二）獲特優獎。（楠西區公所提供／劉秀芬台南傳真）

楠西區第2屆愛文王比賽，徐育平（左二）獲特優獎。（楠西區公所提供／劉秀芬台南傳真）

10人參賽6人得獎，台南市楠西區農會果樹產銷班23班是今年楠西區公所主辦的第2屆楠西愛文王比賽最大贏家，包下6個獎項，其中頭等獎農友康英滄曾是吳念真保力達龍眼篇廣告男主角，兩名特優獎江森原身兼23班班長及里長，徐育平也是23班資深農友。

江森原表示，23班是外銷供果園，生產芒果都符合嚴格用藥規範，品質顧得好，不怕沒客戶，很多班員的芒果還未採收就已被預購一空。

楠西區公所表示，台南是全台灣生產芒果最多的縣市，又以楠西區的產地最廣，在山明水秀曾文溪畔的山坡地芒果，得天地晶華，品質極佳，所以在楠西辦愛文王芒果比賽可謂是實至名歸。

今年優質芒果產量不多，大家都用搶的，但公所還是要舉辦芒果評選，目的是要讓更多人知道最優質芒果就是在楠西，也讓日本、韓國及國內各地的訂單能一直來。

楠西種植芒果的面積高達2000公頃，是全台灣最大的芒果產區，本屆比賽有30位果農參選，參選資格為必須符合農藥藥檢合格；評審邀請嘉義大學農業推廣中心林主任明瑩及台南區農改場作物改良課課長張錦興和改良場芒果專家助理研究員石佩玉3位擔任。

評審表示，每位果農提供的芒果都極為優良，未得獎的芒果也都香氣濃郁、綿密可口，實令人有遺珠之憾。在評審精挑細選下，選拔出的獲獎者計有，頭等獎康英滄，特優獎江森原、徐育平，優等獎羅源洲、許維翰、郭坤昌、陳復能、羅寶榮、莊賢隆、林茂豐。

公所在疫情稍緩後，將公開頒獎表揚得獎者，此次參選果農的購買相關資訊與比賽情況，稍後也會在公所網站與臉書公佈；目前正值楠西愛文產季，希望全國民眾能透過訊息通路，購買到楠西的夏日紅寶石，在疫情期間能有享用美味芒果的好心情。