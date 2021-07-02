中原大學日前被踢爆違法逼迫教師離職，且拒絕支付積欠薪水，教育部連罰3次，第3次再罰35萬。高教工會今(2)日再向教育部喊話，呼籲針對受罰2次以上卻未改善的學校啟動「解聘校長」程序，並扣減中原大學獎補助款。

高教工會表示，此案揭露迄今已過1個月，該名受害教師仍持續遭欠薪，新學期更未獲排課，教育部對此只是在6月21日對中原大學祭出「第3張罰單」，罰金35萬元，遲遲未依「私校欠薪處理SOP」啟動解聘校長程序，使得校方只需拿學生學雜費來因應罰單，毫無改正意願，學校高層也無人需對此負責。

高教工會指出，中原大學因對教師違法欠薪，遭教育部「連罰3次」，已開全國首例，但私校憑學費收入而「罰不怕」，反倒讓受害教師繼續遭欠薪，教育部若不願拿出更積極的作為，恐怕形同是「變相縱容」，也使積極保障教師薪給的《教師待遇條例》立法目的形同具文，政府威信全失。

高教工會認為，以中原大學此案來看，私校以龐大校產因應裁罰，甚至不畏懼遭裁罰與扣獎補助款，導致《教師待遇條例》保障形同虛設，校長李英明迄今更未有積極作為，淪為「不良雇主示範」。

中原大學透過回應否認此事，強調校方並無以莫須原因命令教師辦理「自願離職」，該名教師為「短聘」教師，即聘期屆滿後，片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職；聘期中同樣也沒有欠薪的情況。

中原大學指出，針對此案，學校已提請行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議，尚未有審議結果。校方也向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序。

中原大學強調，將完全遵照司法判決結果，依法進行後續處置。亦請各界尊重司法。