聯準會縮減(Taper)量化寬鬆的進程比市場預期快，目前各界普遍認為聯準會將於9月或10月採取動作；但近期美債殖利率卻反轉下跌，不少投資人紛紛押注，殖利率將在下半年保持低檔，美國10年期公債殖利率甚至一度下探1.45%。市場氣氛帶動債券型ETF近期指數翻揚，今早台股掛牌債券型ETF紅光滿面，美債ETF、科技債ETF及金融債ETF等全面翻揚，其中，凱基美債25+(00779B)、第一金電信債15+(00880B)甚至漲逾1個百分點。

4月和5月美國就業數據遜於預期，美債殖利率轉跌，自3月觸及高峰以來，10年期公債殖利率已大跌約30個基點，目前約落在1.461%。據統計，今年第二季，美國10年期公債殖利率累計下跌30.6個基點，創2020年第一季以來最大單季跌幅。市場一方面憂心通膨升溫，一方面美債殖利率又在Q2急跌。

路博邁投信對於債券市場的看法，認為新興本地可望從容面對聯準會縮減購債。回顧前一輪QE縮減，美元指數自2014年7月至2015年3月上漲25%，然而，預期這一次美元並不具備大幅升值的條件。主要是因為拜登重建美好計畫總額高達近4兆美元，預期將於未來8-10年繼續提振美國經濟，而伴隨的是美國雙赤字亦恐將進一步惡化，將大幅抑制美元走升，加上原物料行情看俏，皆有利新興市場貨幣走升。再者，部分新興國家如巴西及俄羅斯皆迅速採取升息以控制通膨，而其高利率優勢反而推動利差交易，支撐新興本地債走揚。

其次是新興國家財務體質轉佳，更能抵禦衝擊：受景氣復甦帶動，多數新興國家經常帳相比2013年更加改善，外匯存底增加，且部分國家進行財政整頓，債務比趨於穩定。新興市場經濟成長將於下半年迎頭趕上。新興市場因疫苗施打速度較慢，且部分地區疫情反覆，使得第二季經濟表現弱於成熟國家，但在疫苗供給及接種速度加快下，新興市場經濟成長可望於年底前超越成熟國家，並逐漸拉開差距，有利於推升新興市場資產。