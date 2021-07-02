血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長當場搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

台北市環南市場今(2日)爆出41人確診，衛福部長陳時中、市長柯文哲等人一同視察，而到場關心的立委林昶佐當場指責柯文哲，未料話還沒說完，當場被市場自治會會長嗆「有替中正、萬華區百姓發言嗎?有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」，瞬間引發網友熱議。林昶佐下午一點多也在臉書做出最新回應，表示「我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意」。

林昶佐臉書貼文指出，「柯文哲市長現場表示因為批發市場人流複雜，所以一開始不做PCR全面篩檢，而是先打疫苗。我發言時，實在忍不住提醒，一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要PCR全面篩檢？請市長不要再講廢話。在記者會中反應情緒，是我不好。」

林昶佐表示，中央終於和地方成立前進指揮所，接著必須合作把防疫工作做好，希望北市府能確實詳實疫調、匡列、篩檢、隔離、公布足跡，每個工作都按部就班做好，才能把這波疫情壓下來。

關於遭嗆一事，林昶佐說，「對於老朋友、自治會林會長在現場對我表達不滿，我也要再次跟林會長說聲歹勢，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧，我都相當感激。自從疫情爆發以來，身為在地立委，我與農委會向中央溝通批發市場優先接種疫苗，也爭取防疫及紓困政策，並協助攤商以及周邊鄰里處理許多緊急案件。現在包括北農、家禽家畜、環南等批發市場的生意都因為疫情相當嚴峻，如何讓大家儘速有效克服疫情、恢復正常的工作，是我們從政者不可迴避的責任。」最後他更喊話，「請大家繼續給我們鞭策，我們繼續一起打拚」。

不過，不少網友仍留言表示「這時候去刷什麼存在感被噴剛好，看的我超療癒的，可憐」、「可以放被吐槽那段嗎？好療癒」、「繼續做秀啊，被噴剛好而已」、「被市民嗆爆的心得如何？真不真實」、「以為撿到槍，結果被反殺」，但也有網友說支持Freddy。