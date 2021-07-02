金門獲中央配發5040劑莫德納疫苗，今起在全島4座大型接種站和烈嶼鄉衛生所開打，民眾施打意願較AZ明顯提高，上午加上金門醫院在內累計815人完成接種。楊鎮浯縣長呼籲鄉親踴躍施打，縣府將持續爭取中央配發足額疫苗，7／8又會有新一波疫苗送達，請大家不用擔心。
今起連3天施打的莫德納疫苗接種對象為65歲以上長者（具原住民身分者為55歲64歲）。縣府在大金門本島設置4座大型接種站，小金門離島則在烈嶼鄉衛生所施打，符合接種對象估約1萬4000人。
各鄉鎮接種站一早湧進施打人潮，在縣府妥善規畫分區、分流和分時段下，整體作業進行有條不紊，讓鄉親長者都十分滿意。其中，有些人是專程從台灣返鄉接種，肯定縣府十分用心 ，比其它縣市壅塞情況好太多。
縣府統計，今天上午大、小金門共有650人完成接種。另在5040劑疫苗中有490劑配發衛生福利部金門醫院，今日上、下午和明日上午各有165人接種，主要以孕婦、罕見疾病和重大傷殘者，以及第1到9類者為對象的接種作業。
縣府預估3天內4大快打站和烈嶼鄉衛生所接種人數為3900人，加上金門醫院的接種者在內，原中央配發的疫苗劑量應足夠施打，維持「打平」的狀況。
縣府說明，一旦出現疫苗數不夠使用，沒打到的鄉親也不用緊張，因為中央緊接會在7／8再配發第2階段的2660劑莫德納疫苗給金門，請鄉親不用擔心。
楊鎮浯縣長今早率同民政處長蔡西湖、衛生局副局長李金治等人訪視金門本島4大接種站施打作業，下午也將跨海轉往烈嶼鄉衛生所了解最新情況。
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