我國疫苗需求若渴，國研院國家實驗動物中心（以下簡稱動物中心）推出「疫苗專案」，提供動物資源及檢測分析服務，全力支援疫苗開發與檢測；同時也擴充倉鼠產能，以供應疫苗實驗用的倉鼠，並新增新冠病毒感染模式病理、血液生化及免疫分析服務，支援疫苗功效評估及感染後治療評估相關研究。

國研院表示，為因應疫情發展，動物中心推出「方舟專案」，協助國內研究團隊共度難關。

國研院提到，因應疫情三級警戒，許多研究機構之動物設施調降動物飼育量能，許多重要品系可能因此無法保全或面臨斷種危機，動物中心因此推出「方舟專案」，透過精子冷凍保存技術，協助緊急保種，並藉由南北設施異地備援機制，提供雙份保障，降低斷種風險。

國研院指出，目前已協助多個研究團隊進行品系凍存，保存超過2990品系的冷凍胚或冷凍精子，預估己涵蓋國內7成以上之使用品系，待疫情結束，可協助各單位重建實驗族群，延續生醫科研成果。

國研院更指出，動物中心另推出「疫苗專案」，提供動物資源及檢測分析服務，全力支援疫苗開發與檢測。

國研院表示，除了擴充倉鼠產能，以供應疫苗實驗用的倉鼠，並新增新冠病毒感染模式病理、血液生化及免疫分析服務，可支援疫苗功效評估及感染後治療評估相關研究。

國研院稱，動物中心亦藉由「全球COVID-19小鼠模式聯盟」（GMMCC）成員之身分，積極導入國際資源及新冠病毒實驗動物模式相關資訊，提供國內疫苗研發單位參考。