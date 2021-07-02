國民黨主席江啟臣今與四藍營縣市長因採購疫苗，發表致總統公開信，民進黨發言人劉康彥表示，政府採購及各國捐贈疫苗已陸續到貨，江啟臣主席卻串連國民黨部分縣市長發公開信，這樣的操作不免讓人覺得是把疫苗採購當作個人政治的表演舞台。

劉康彥說，政府對外積極以多元管道購買疫苗，美、日捐贈的AZ、莫德納也陸續到貨，並開始配發施打。各縣市政府都積極在拚施打率；民進黨的縣市首長都全力積極施打，幾位國民黨的縣市首長也同樣努力力求庫存量歸零。反觀今日連署的國民黨縣市首長，有些在日前媒體揭露的疫苗庫存量來看，都沒有施打完畢，顯然還有努力空間。

他說，若江啟臣主席這麼在意國人的疫苗，就應該催促南投等四個縣市以最快速度將配發的疫苗施打完畢，而不是明明還有疫苗沒施打，卻還要配合江主席作秀發公開信。

劉康彥表示，現在除了政府對外採購的疫苗，鴻海、台積電和慈濟計畫與政府合作購買德國輝瑞BNT疫苗的專案也在進行中。政府疫苗採購是不分黨派與縣市，也是針對全國民眾需求，江啟臣今只找四位縣市長說要採購疫苗，難道其他沒有加入公開信的縣市就不需要疫苗？或其他藍營縣市長根本並不認同這種為了自己的政治聲量、甚至可能是為了黨主席選舉的作秀方式呢？