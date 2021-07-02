【旅遊經 洪書瑱報導】

全國三級警戒延長至7月12日，若能如期解封或微解封，也還要10日之久，尤其小朋友的暑假已到來，平時少了線上上課，不妨規劃有意義的活動、運動讓孩子們參與。其中若您想念遊樂園的歡樂氣氛？想念孟拉虎的霸氣、白犀牛群的壯觀、紅毛猩猩的慵懶、以及狐獴的可愛療癒呢？「六福村」防疫期間休園不休息，持續透過動物直播與粉絲們熱情互動；另外，或是您想念想動一動、摺摺紙的活動，「遠雄海洋公園」 帶你「線上玩樂園直播online」！

六福村全新企劃「動物園實境解謎」影片，每周五14：00將於六福村FB粉絲團與六福村動物王國Youtube頻道播出。圖 六福村提供

「六福村是在哈囉動物園online」線上直播，即日起每周二、四中午12點於臉書粉絲團開播。圖 六福村提供

高原交流道開通，下交流道5分鐘直達。圖 六福村提供

「六福村是在哈囉 動物園online」線上直播，於每周二、每周四中午12:00-12:20於六福村FB粉絲團準時開播；另外還有「動物園實境解謎」單元影片，於每周五於六福村動物王國Youtube上架播出。大小朋友現在到六福村將可更便捷，不僅可透過線上直播，E指感受線上遊玩動物園樂趣，除了線上活動外，六福村在道路上也有了便捷的交通了，因為桃園市的國道三號(北二高)高原交流道正式開通，即日起從雙北出發前往六福村主題遊樂園更加便利了，不必行經市區，免去以往假日車潮塞車之苦，不用一小時，即可快速直達六福村！

由台北、新北開車前往六福村，以往可選擇下龍潭交流道或關西交流道，行經市區道路後再前往六福村，無論選擇哪一條路線均須經過龍潭或關西市區，若是遇上上下班尖峰時段或是假日期間，難免遇上車況壅塞；不過現在多了新選擇，行駛國道三號南下，選擇由72.9K高原交流道下，沿指標行駛約2.1公里，省去行經市區時間，只要5分鐘就可抵達六福村。

※.線上直播：

除了六福村外，「遠雄海洋公園」也推出「線上玩樂園直播online」，這周末，園方規劃了來點互動系der 「Yes I can 挑戰系列」，為大小朋友製作親子時光，讓民眾動動手、動動腦，挑戰手腦並用的休閒時光。

活動內容規劃，包括：7/3(六) 12:30 「海洋萌獸摺紙so easy：摺紙DIY」；7/4(日) 12:30 「夏日律動大挑戰：海洋大明星陪你在家跳一跳」活動！

律動老師(圖：遠雄海洋公園提供)

※.免費線上直播：