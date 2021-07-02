46歲吳男1日深夜在臉書貼文，指他在三重街頭遭2名惡煞搶劫，前往報案時，警員以「沒破案會壓力很大」，拒絕受理；三重警方回應，吳男未被搶劫，是約一名女子要到摩鐵飲酒，不滿要付錢便朝女子潑灑啤酒，吳男事後理論時逃跑，將啤酒與拖鞋留在現場，警方表示，吳男將依詐欺、加重侮辱、誣告等罪嫌偵辦。

吳姓男子昨在爆料公社上貼文爆料，「本人今天在。三重集成街(路)上接近晚上6點多被2名陌生男子當街搶劫。。本人跑到。。三重中興橋派出所要報案。中興橋員警去案發現場看。。然後對說我。。也報被搶劫案件。。他們沒破案會壓力很大。。叫我別去三重中興橋報案。遇到這樣事情改如何處理。。本人很無言。」

吳男2日受訪指出，昨天（1日）晚間6時許，要到集成路上一間超商前購買臭豆腐，遇上兩名惡煞，一開口便問「大哥，你有沒有錢？」，他回絕後便遭對方控制行動反嗆「不然你要怎樣？」另一人，則持辣椒水噴灑他眼睛，後續搶他包包不成，便搶走他啤酒。

吳男說，他到中興橋派出所報案時，警員說「這種案子不要報，沒有破的話他們壓力會很大」，控訴警方不受理報案也不願給予三聯單，媒體詢問「有無約女生去摩鐵」？吳男堅稱沒有約，更強調，莫名其妙遇到這種事情。

三重警方表示，調閱吳男所述的監視器影像後，未發現吳男遭當街行搶，事後進一步追查，發現吳男曾與一名50歲許姓男子、女子接觸，便通知2人到案。

女子聲稱，與吳男在網路聊天室認識，吳男以4小時8千元的價格要她陪他到摩鐵飲酒作樂，雙方見面後，吳男不願付款，雙方爆發口角，吳男還拿啤酒潑灑她臉部。女子事後找來表叔與吳男理論時，表叔在街上大喊一聲，吳男竟拔腿狂奔，慌亂間竟將啤酒與拖鞋遺留在現場。

三重警方指出，該女子向吳男提告詐欺、加重侮辱及誣吿罪，三重警方也補充，吳男違背事實，向警方謊報遭搶奪，並將虛構案情po網討拍的部分，將依刑法《不特定對象誣吿罪》進行偵辦。

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