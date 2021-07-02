世界衛生組織（WHO）今天呼籲嚴加監控2020年歐洲國家盃（Euro 2020 ）足球賽，因為Delta致命變異株擴散到全球各地，歐洲的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率再度攀升。

法新社報導，歐洲各地出現數百起球迷觀賽後染疫的病例，丹麥首都哥本哈根驗出感染Delta變異株的患者，還有蘇格蘭人與芬蘭人從倫敦與聖彼得堡看完球賽返國後確診。

英格蘭這週末將在羅馬與烏克蘭踢8強賽，為加強防疫，歐洲足球總會（UEFA）作廢所有賣給英國居民的門票。

俄羅斯通報染疫不治病例，今天已連3天創新高，而將在下週舉行歐國盃4強賽與決賽的英國，儘管疫苗接種率高，感染率依舊攀升。

苦於遏止Delta變異株擴散的葡萄牙，今天決定自週末起，對首都里斯本等45座城鎮再度實施宵禁。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）警告：「除非我們持續嚴守防疫規定，否則歐洲將出現新一波疫情。」他說過去一週歐洲確診病例增加10%，「主要是因旅遊與聚會增加，加上各地放寬社交限制」。

記者問歐國盃會否成為「超級傳播者」活動時，克魯格說：「我希望不會…但無法排除這個可能性。」