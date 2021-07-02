新冠肺炎疫情影響，全台民眾自主隔離的狀況下，國內各房仲業者統計6月成屋交易市況大幅度下滑，信義(9940)宣布推出「智能賞屋」、「互動看屋」、「視訊看屋」三大線上看屋服務因應。

信義房屋統計旗下全台門市6月交易狀況，受到疫情三級警戒影響，房市交易維持6成的交易動能。從成交的結構來看，疫情之下仍是首購當道，尤其是雙低的低單價與低總價產品，成交佔比維持較穩定。區域房市表現與疫情分布狀況類似，雙北與桃園以外的市場，房市短期衰退幅度較小，而產品類則以總價千萬元內的成交比重較為穩定，而當前售屋意願明確的屋主，對於價格期待也略為放軟，整體6月房市與疫情發展同步，當確診人數較為緩和時，房市買氣也緩步回升。

信義房屋過去即曾透過「智能賞屋」服務，讓消費者能3D線上賞屋、720度全景看屋以及3D變裝模擬，完整且清楚以AI智慧顯示房內格局尺寸，做為未來裝潢的參考。如今再進化推出三大線上看屋服務模式「智能賞屋」、「互動看屋」、「視訊看屋」，讓有需求的消費者不必出門就可賞屋，特別是線上加入會員後，信義房屋會依照客戶賞屋歷程及軌跡，主動推播適合的物件，也可以訂閱通知，即時掌握最新物件。