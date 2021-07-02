血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長當場搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

嗆聲林昶佐的環南市場自治會長林勝東受訪。（圖片摘自中時新聞網Youtube）

台北市環南市場疫情延燒，衛福部長陳時中、市長柯文哲、立委林昶佐前往視察，林當面嗆柯文哲防疫缺失，結果遭市場自治會長林勝東反轟「有替萬華做過什麼」、「虧我選舉那麼挺你」，會後，林勝東接受媒體採訪時表示，林從頭到尾只打一通電話給他，自己跟林昶佐是好朋友，但林有為萬華人做什麼？整天捧中央捧怎樣？

環南市場新增41例確診，陳時中、柯文哲和林昶佐等人今（2日）上午赴環南市場視察，眾人開記者會過程中，林昶佐拿起麥克風當面想洗臉，開嗆柯文哲「講廢話」，還說「我不是要發脾氣！」

柯文哲原本想拿麥回應，但被林勝東搶走麥克風，當面吐槽林昶佐「你只有選舉拜票時才會來，疫情後你有來關心環南市場過嗎？有嗎？沒嘛！枉費我挺你，一次都沒有，我要給你吐槽！騙肖！」

陳吉仲見狀趕緊作勢安撫林勝東，接著趕快拿麥表示，今天是配合中央流行疫情指揮中心，跟北市府共同合作，農委會在北農第一果菜批發市場成立篩檢站以來，希望讓承銷人盡快完成篩檢，也感謝北市府幫忙篩檢。

記者會後，林勝東接受媒體聯訪表示，「從頭到尾林昶佐只打一通電話給我，我跟林昶佐是好朋友，可是你要對得起我這個朋友，我挺他是以朋友的角度，看年輕人能不能做事」，林直言，林昶佐第一屆有做事，第二屆有嗎？「完全沒看到他對萬華人爭取什麼，整天捧中央捧怎樣？我們老百姓要的是安全，希望疫情趕快過去而已」。

林昶佐事後也在臉書道歉，表示「今天參加中央跟地方針對環南市場疫情成立聯合前進指揮所的記者會，我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意」。

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