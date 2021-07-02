隨著氣溫日漸升高，各式消暑聖品紛紛出籠，桃園市衛生局為維護民眾食品衛生安全，於轄內各店家抽驗涼麵、飲冰品、食用冰塊等食品，總計抽驗115件，其中1件涼麵及1件食用冰塊不符規定，衛生局依法處辦。

衛生局表示，此次抽驗15件涼麵、19件飲品、10件冰品、20件食用冰塊、11件花草茶及茶葉原料、5件咖啡豆及35件配料，檢驗衛生指標菌、咖啡因、防腐劑、順丁烯二酸及農藥殘留等項目，其中有9件食品初抽結果衛生指標菌超過標準，經通知業者限期改正後，複抽結果仍有1件涼麵及1件食用冰塊不符規定，依食品安全衛生管理法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局強調，由於食品中微生物的動態消長與製造及販賣場所衛生狀況有直接關係，故食品業者應落實人員與作業場所的衛生管理，重視及確保食品製程與品質，衛生局仍會加強市售食品稽查抽驗，若查驗結果有違反食品安全衛生管理法者，將依法處辦。