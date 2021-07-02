英國金融時報今（2日）報導指出，台灣國產疫苗廠商高端，因為涉嫌內線交易遭調查，除了讓蔡英文政府陷入困境外，更暴露了台灣炒股的嚴重性，並讓外界質疑台灣出現金融監管不周全的狀況。

高端6月中陷入國產疫苗爭議，由於政府在高端解盲前就下訂500劑預採購及500萬劑的開口合約，引發巨大爭議，讓高端在簽約消息曝光後，出現連6根跌停，但在二期解盲前高端股價又突然翻紅，連拉3根漲停，暴漲暴跌情形引起外界質疑炒股，士林地檢署也在上月15日分他字案展開調查。

金融時報指出，儘管蔡英文總統多次提醒國人小心疫苗假新聞，但高端內線交易調查本身，就暴露了台灣炒作股票的嚴重性，並凸顯台灣金融監管單位缺乏打擊操縱股市的實質權利。

針對目前調查狀況，報導提及，士林地檢署已針對高端在6月二期期中試驗結果公布前，股價大漲逾20%的狀況展開調查，但檢方不願提供更多具體細節。

台大法律系教授王文宇受訪時表示，高端案極富政治性，但台灣內線交易早已相當猖獗，與科技業相比，台灣金融市場還有很多努力要走，紀律不足就是一項問題。

此外，里昂證券（CLSA）分析師林書羽也表示，「內線交易和炒股的問題，金融界人盡皆知，尤其在小型股中相當普遍，員工、媒體甚至是相關從業者在發布財報利多前藉由親友的帳戶買進股票。」