彰化喬友大樓大火造成4死22傷，其中彰化東區消防分隊隊員陳志帆不幸殉職。檢察官與消防局火調科人員上午重返火場進行鑑識調查，發現起火點位於二樓與三樓之間，但防疫旅館則再6至9樓，6樓以下都可由樓梯自由進出，平時出入人士複雜，不除除有人為縱火可能。

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火調科人員查出，2、3、4樓因閒置已久，目前都沒有水電，二樓雖為閒置的撞球店，堆放不少雜物，但也沒有用電情形，電線走火的機率不高。

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不過目前該大樓6樓仍在為設置疫旅館施工，目前6樓以上都會有旅客、工人等進出，但6樓以下因閒置已久如廢墟，都沒有設置監視器。警方則調閱大樓周邊監視器進行比對釐清，詳細起火原因還待檢察官及貨到科人員進行調查。

該家防疫旅館最近一次消防安全檢查為2021年5月11日，消防安全設備、防火管理及防焰等檢查都符合規定，建築公共安全檢查則是3月26至4月日依照「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定申報，檢查結果也符合規定，於5月19日由縣府同意備查。