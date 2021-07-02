德基水庫一個月內進補3成水量，2日上午7點水位回升到1366.9公尺，較昨天上升約1公尺，蓄水量從6505萬噸增加至6682萬噸，增加約177萬噸，蓄水率35.84％，創今年新高。大甲溪發電廠指出，德基水庫水位已達經濟部夏季規線，必要時可啟動夏季救急發電。

今年年初水情嚴峻，德基水庫蓄水率一度低於5％，創史上新低紀錄，所幸6月梅雨助攻，雖然德基山區集水區累積雨量不如平地，但水庫稍微解渴，也順利解除中部限水措施。

根據水利署即時水情資訊，德基水庫近日進流量維持每秒21立方公尺，2日上午7點水位來到1366.9公尺，較昨日進帳177萬噸，水位上升約1公尺，蓄水量為6682萬噸，蓄水率35.84％。

大甲溪發電廠副廠長王義燾表示，根據水庫運用辦法，以往水位在1366公尺以下，大甲溪發電廠若要用水需向經濟部報備，超過1366公尺則只需「通報」，即有緊急發電需求，就可取水。目前水位已達1366.9公尺，高於經濟部夏季規線，可用於夏季用電救急發電。

但有民眾認為德基水庫的蓄水率並不高，缺水危機尚未完全解除，不應貿然啟用水力發電。對此王義燾指出，德基水庫蓄水率低，主要是因水庫容量大，其實蓄水量其實並不低，強調水力發電主要用於救急，就是夏季用電尖峰發電量不足才會調配啟動，民眾勿擔心。

德基水庫自6月4日後即停止出水，水位連月回升，但集水區已多日無雨，目前靠森林涵養水源挹注，水位回升速度趨緩，民眾仍須節約用水。