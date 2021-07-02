中研院院士、清華大學傑出校友陳守信為麻省理工學院應用輻射物理榮譽教授，見長中子散射及軟物質研究，並為國際權威。清大在官方臉書發布訊息，陳守信已於6月26日於美國波士頓辭世，享壽86歲，喪禮7月將在美國舉行，知交故友也計畫在台灣、歐洲、美國舉辦追思會。

陳守信是中子、X光及雷射散射研究與軟物質科學權威，1964年取得加拿大麥克馬斯特大學博士學位，師承諾貝爾獎得主B. N. Brockhouse，後於1968年進入麻省理工學院核子工程系任教，並於2009年成為榮譽教授。

中研院表示，陳守信開創小角度散射應用於軟物質，如膠體、微乳液等複雜流體研究，為國際散射研究領域做出許多原創性的貢獻。其學術生涯發表超過450篇科學研究，並致力培育人才，著作引領專業領域之教學，影響深遠，並在2006年當選為中研院第26屆院士。

清大則表示，陳守信是清華原子科學研究所第一屆畢業生，畢業後赴美留學，成為中子散射及軟物質研究的世界權威，2015年更榮獲國際結晶學聯合會的吉尼爾獎，表揚在小角度散射領域展現出原創性的貢獻。

清大提到，陳守信在50多年的研究生涯中，治學嚴謹且桃李滿天下，特別照顧學生，不只清大原科院院長李敏40年前在麻省理工學院求學時，就聽過陳守信的課，清大核工所教授林滄浪等人也都是其得意門生。

清大指出，陳守信雖旅美多年，仍多次回台推動科研，2012年捐助清大原科院設立「陳守信中子科技與應用榮譽講座」，邀請國際知名中子研究專家訪問清華大學，奠定清大在尖端中子科學領域的研究基礎；李敏院長也承諾，陳守信講座會永遠在清華辦下去。

清大透露，陳守信的喪禮7月7日將在美國麻州波士頓舉行，知交故友之後也計畫在台灣、歐洲、美國舉辦追思會。