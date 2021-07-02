台北市診所也爆發有醫師確診，北市衛生局指出，信義區牙醫診所醫師6月16日確診後立即收住院治療，該醫師居住松山區，後續由松山區健康服務中心進行確診者疫調；大安區耳鼻喉科診所醫師6月23日確診後立即收住院治療，經衛福部疾病管制署台北區管制中心防疫醫師共同研判後居家隔離4人，4人皆PCR採檢，結果為陰性，6月13日至6月22日門診病人暨病人家屬共317人，皆納入精準疫調。

北市衛生局指出，信義區牙醫診所醫師6月16日確診後立即收住院治療，經與衛生福利部疾病管制署台北區管制中心防疫醫師共同研判，居家隔離者共有146人，其中有40人為外縣市，已在6月18日轉外縣市管理，居家隔離期間最晚至7月1日，145人完成居家隔離通知，143人完成採檢、2人PCR陽性，已收置於加強版檢疫所及醫院，診所已於6月17日完成環境清消。

衛生局表示，大安區耳鼻喉科診所醫師6月23日確診後立即收住院治療，經衛生福利部疾病管制署臺北區管制中心防疫醫師共同研判後居家隔離4人，4人皆PCR採檢，結果為陰性。

衛生局指出，6月13日至6月22日大安區耳鼻喉科診所門診病人暨病人家屬共317人，皆列為自主健康管理14天；但北市政府採取高規格處理方式，317人皆納入精準疫調完成關懷，採檢人數截至今日為229人完成採檢，其中1人PCR陽性，CT值為30.97，已收置於加強版檢疫所，北市衛生局將持續聯絡及安排採檢事宜。

北市衛生局疫調資料皆有中央防疫醫師參與，也依中央流行疫情指揮中心解除居家隔離規範，在居家隔離第12-14天進行PCR採檢，並以嚴謹的態度與中央防疫醫師合作進行防疫作為。