新光金(2888)今天召開股東會，今年由於疫情影響延後，公司並加強防疫措施，股東會現場分成主會場、供股東使用的六個會議室、工作區、戶外區，透過Webex讓出席股東分流至隔間以視訊觀看股東會進行。會中也通過109年度盈餘分配案，普通股每股配發0.4元。

新光金去年合併稅後淨利144.59億元，每股盈餘為1.12元，年度盈餘預算達成率為187.6％，合併股東權益2415.79億元，每股淨值為18.12元，合併總資產達4.36兆元，年成長8.1％，今年前5月自結合併稅後淨利97億元，每股盈餘0.74元。

子公司新壽109年合併稅後淨利72.38億元，合併總資產年成長7.7％達3.3兆元。初年度保費(FYP)為723.88 億元，外幣保單銷售金額達543.93億元，佔初年度保費比重75.1％，負債成本降低14bps至3.83％，降幅優於預期。

新光銀行109年合併稅後淨利59.37億元，年成長7.5％，總資產逾1.0兆元，年成長10.7％；合併股東權益年成長7.0％至696.96 億元，逾放比降至0.19％，呆帳覆蓋率提升至672.48％，皆優於同業平均。

元富證券109年合併稅後淨利18.96億元，年成長22.9％，創下歷史新高，動能主要來自經紀與債券業務；複委託業務達1577.26億元，年成長18％；公司債承銷金額達958.3億元，年成長80.2％。元富證券積極開發多元利源，特別是財富管理業務，平均財富管理信託資產規模90億元，較前一年度成長12.5％。

新光投信資產管理規模及稅後淨利分別較前一年度成長5％及14.4％；新光金保代保費收入及稅後淨利分別較前一年度成長6.6％及15.6％；新光金創投創投財務收入及投資績效表現穩定，惟因轉投資大陸租賃公司當年提存費用增加，以致稅後虧損。

新光金運用金控客戶關係管理(CRM)系統提高客戶滲透率及貢獻度，並增加集團高價值客戶；強化內部資源與通路運用、跨子公司業務合作與子公司間相互輔助功能，歷年跨售效益持續維持高成果，109年達22億元，連續三年均維持20億元以上水準。