高通新任執行長Cristiano Amon正式在7月走馬上任，Cristiano Amon為高通第四位執行長，將扮演帶領高通在5G時代的邁進的掌舵手。

Cristiano Amon加入高通的26年中，尤其是擔任QCT(高通CDMA技術公司)總裁和公司總裁期間，Cristiano不僅在制定策略和管理日常營運中扮演關鍵角色，更包含在推動領先業界的藍圖上，以及將高通的事業版圖從手機擴展到汽車、運算、基礎設施/邊緣基礎設施、物聯網、射頻前端、連網、網路等方面，當然，他還在推動和加速5G部署的進展中發揮了重要作用。Cristiano能夠洞察全局，善於解決複雜議題和在不確定性中帶領公司不斷取得突破。在此上任之際，Cristiano Amon著眼於5G將為每個產業帶來的機遇，以及5G將在眾多企業的數位轉型中發揮的關鍵作用。

Cristiano Amon表示，高通數十年來一直處於創新的最前線，高通不僅將繼續推動5G擴展到主流裝置以及手機之外的更多終端類型，還將透過重要技術支援實現萬物與雲端相連，在推動眾多產業的數位轉型中發揮關鍵作用。整個產業對於高通解決方案的需求比以往任何時候都更加明確，高通的領導地位也從未如此顯著。

Cristiano Amon也在2021年的世界行動通訊大會(MWC)主題演講中指出，從推動更高效率與更安全的交通系統的連網汽車，到敏捷的未來工廠，再到如今開始出現的超連接企業，5G幾乎對每個產業帶來影響。

Cristiano Amon現任高通公司總裁暨執行長，於6月30日正式接任執行長一職。Amon於1995年加入高通公司擔任工程師，在任職期間擔任數個領導職位，協助確立公司的策略方向。出任執行長前，Amon擔任高通公司總裁，帶領開發領先和差異化的產品藍圖，全面負責高通的5G策略，同時加速和推廣5G至全球，並推動了公司業務向不同產業拓展以及多元化。除此之外，Amon還成功領導了併購的成功執行，從而增強了高通的能力並加速在射頻前端、連接和網路等關鍵領域的成長。

Cristiano Amon擁有巴西聖保羅坎皮納斯州立大學電子工程理學學士學位和榮譽博士學位。他還擔任世界經濟論壇的第四次工業革命中心物聯網理事會聯合主席。