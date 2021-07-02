本月10日將進入農曆六月初一，風水命理專家林海陽老師在臉書分享，馬上就到來乙未月，在小暑到立秋的時間中，天機化祿，天梁化權，紫微化科，太陰化忌，「這個月是太歲正沖月，也是二黑病符正沖，代表本月是疫情蔓延的爆發期。」同時，林海陽老師也在官方YOUTUBE頻道預言提點，除了染疫危機之外，恐有重大車禍意外飛禍人間，以下生肖必須特別小心。

在國曆（陽曆）1、4、5、7、8月出生的生肖鼠、馬必須慎防意外之災，另外，在1到12月全月分出生的生肖牛、羊則是最需要注意的2生肖，其中屬牛的人在今年犯太歲，會與屬羊的人互相衝擊，尤其在7月10日農曆六月初一當天，火的能量特別強，要注意火災相關問題，林海陽老師指出，「從防疫旅館火燒事件即可看出端倪，請大家一定要小心。」

在國曆1、4、5、7、8、10月出生的生肖虎、猴建議先去買意外險，出生月份在國曆4、7、8、9、12月的生肖鼠、兔在生活中也要謹慎，輕症恐怕遇上輕傷或擦傷，運氣較差者則可能是重傷。

在國曆1、4、5、7、8、12月出生的生肖龍、狗則是太歲偏沖，除了疫情之外還要注意意外之災，在生活中事事都別太大意，就連爬樓梯也要小心。

在國曆1、2、5、7、8、11月出生的生肖蛇、豬在開車或騎車時要多加留意交通狀況，另外儘量不要上山下海，建議以安全為優先考量。

最後，林海陽老師也叮嚀，夏季裡天乾物燥，應小心火燭，同時脾氣不要太暴躁，才不會讓自己的心情火上加油，尤其外出時要注意交通安全，切記喝酒不騎車及開車。