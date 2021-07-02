台灣在本屆東京奧運游泳項目男子選手王冠閎與王星皓憑藉奧運A標成績取得參賽資格，女子選手方面由於未有選手達標，因此世界泳總最終核定由黃渼茜以保障名額的方式參加50公尺自由式比賽。

目前就讀台大的黃渼茜，今年大運會參加400公尺自由式接力賽，中華泳協將這場比賽申請列入奧運資格，黃渼茜在前50公尺游出25秒59，超越自己保持的全國紀錄25秒78，可惜依舊距離東京奧運B標有0.08秒的些微差距，因此無緣以達標方式搭上東奧列車。

黃渼茜原本將希望放在6月的中正盃錦標賽，無奈碰到新冠肺炎疫情爆發，導致這項賽事被迫取消，黃渼茜則再也沒機會挑戰奧運殿堂。

依據奧運參賽規定，每個國家如果男子或是女子都無人獲得參賽資格的話，該國泳協皆可提報男女各1名選手參賽。台灣由於王冠閎和王星皓已獲入場券，因此中華泳協提交國內積分最高的黃渼茜以及上屆里約奧運國手林姵彣給世界泳總，最終世界泳總核定由黃渼茜以保障命額的方式參加東奧50公尺賽事，黃渼茜也終於圓了奧運夢想。