北京紀檢監察微信公眾號「清風北京」2日消息，中國印鈔造幣總公司前黨委副書記、總經理賀林，涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組紀律審查和北京市東城區監委監察調查。

官方簡歷顯示，賀林已經退休近3年。賀林，男，漢族，1958年8月出生，山西平陸人，大學本科學歷，1983年8月參加工作，1985年9月加入中國共產黨。

1983年8月至1988年12月，歷任國營五四一廠黨委宣傳部幹部、團委副書記、黨委宣傳部副部長。1988年12月至1989年7月，任共青團中央少工委副主任科員。

1989年7月至1996年4月，歷任中國人民銀行印製總公司宣教處副主任科員、主任科員、經理辦公室副主任，中國印鈔造幣總公司經理辦公室副主任、主任，上海印鈔廠副廠長（副司局級）。

1996年4月至2003年10月，歷任中國人民銀行機關服務中心副主任、副主任兼人行基建辦公室主任、主任（正司局級）。

2003年10月至2013年12月，任中國印鈔造幣總公司黨委副書記、總經理；2013年12月至2018年8月，任中國人民銀行集中採購中心主任；2018年8月60歲免職退休。