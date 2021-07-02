血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

台北市環南市場今(2日)爆出41人確診，衛福部長陳時中、市長柯文哲等人一同視察，眾人開記者會過程中，立委林昶佐嗆柯文哲講「廢話」，未料話還沒說完，當場被環南市場自治會會長林勝東嗆聲，瞬間引發網友熱議。資深媒體人羅友志對此在臉書指出，「萬華，容友志向你們的耿直、率真致敬！」「林昶佐想黑柯被嗆到閃尿」。

林昶佐稍早發言時談到，「過去幾個禮拜以來我一直跟指揮中心保持聯繫，希望可以成立聯合指揮所，今天可以看到終於進駐，我是覺得已經慢了，慢的原因各界眼睛都很清楚，導致這段期間疫情是有下降還是繼續延燒，大家應該很清楚，剛剛柯文哲市長講的很多我不同意，很多防疫常識，很多人聽起來甚至覺得是廢話，例如說一開始就說來往人員複雜沒辦法篩檢，但最後還是篩檢了，我不是要在這邊發脾氣，但這對我們在地來講，有很多工作是一個月就可以做的...」。

結果，林勝東直接開嗆，「你是中正萬華區的立委，從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎，沒有啊！枉費我在挺你，騙肖！給人吐槽而已，你現在才來關心我們，浪費我這麼挺你！

此畫面立刻引起網友熱烈討論，羅友志也在臉書表示，「萬華，容友志向你們的耿直、率真致敬！在你們眼中沒有洗腦機，市場人更不懂官腔語調，誰照顧我，我就挺誰！」

羅友志喊話林昶佐，「靠臉書治國的時代過去了！耍嘴皮子、靠麥克風比大聲？百姓比你還大聲啦！想黑柯被嗆到閃尿」。

關於此起風波，林昶佐13時許也在臉書貼文向市民朋友表達誠摯的歉意，「跟林會長說聲歹勢，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧，我都相當感激。」

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