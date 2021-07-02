嘉義市70歲以上長者到港坪體育館接種莫德納疫苗。（廖素慧攝）

嘉義市首波莫德納疫苗接種，2日同步在東區北興國中活動中心、西區港坪體育館，為70歲以上長者施打，一個上午共有1490人完成接種，市長黃敏惠表示，有不少市民這次未能預約成功，但下周中央再撥發疫苗送到，市府即安排施打計畫。

黃敏惠表示，提高疫苗覆蓋率，未來解封後才能降低感染風險，注射疫苗是防疫工作中最重要的一道防線，嘉義市的醫護人力、施打量能及相關設備都充足，也準備妥當，就等中央盡速撥補疫苗。

嘉義市政府衛生局表示，中央撥配7840劑莫德納疫苗1日抵達嘉義市，快打站設在東區北興國中、西區港坪體育館，今天共預約2807人，上午東區施打540人、西區施打950人，總計報到施打1490人。

結婚50多年的周姓7旬夫妻很恩愛，穿同色系夫妻裝、手牽手到北興國中接種，女兒周小姐說，爸媽沒有偏好特定廠牌的疫苗，身心狀態調整好，輪到他們就來打了。

73歲蘇媽媽到港坪體育館接種，事先由兒子蕭先生上網預約，卡了2次才預約到，進場10分鐘即完成接種，肯定市府安排的預約流程、施打的動線、效率都不錯。