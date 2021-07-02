高雄一名楊姓男子，租下某間美容坊內包廂當私人招待所開趴，被警逮到10名男女群聚嗨唱，開罰60萬元，楊男霸氣喊：「全部費用我來處理！」，惹怒高雄市長陳其邁，疫情記者會上用台語嗆「你試試看」。如今下場出爐，除了噴60萬元之外，該間包廂也被斷水斷電。

高雄1棟曾暗藏春色的大樓，6月11日凌晨竟傳出歌唱聲，警方動員上樓稽查，發現1家美容坊旁包廂，被裝潢成私人招待所，當場逮到唱得正嗨的10名男女，警方依法開罰，每人至少6萬起跳，主揪的37歲楊男不知是否是喝多了，竟當場霸氣說：「全部費用，我來處理！」。

此事惹怒高雄市長陳其邁，在6月12日的疫情記者會上，罕見動怒表示，這種不怕罰的試試看，若是不遵守相關法令，不只罰款還會移送法辦，更用台語嗆「你試試看」。

今天（2日）上午，高市府前往新興區這間美容坊進行斷水斷電，不過經查證，楊男是向美容坊承租包廂，邀友人歡唱，與美容坊無關；且兩邊水錶、電錶是分開的，市府人員勘查後，決議僅針對楊男承租包廂執行斷水斷電。

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