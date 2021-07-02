新北市於今(2)日優先為72歲以上(原住民62歲以上)長者施打莫德納疫苗，淡水警分局派遣警力從2日至4日上午8時至下午5時，分別於淡水區3處及三芝區1處接種站，維護現場接種秩序及周邊交通安全，分局偵查隊也向排隊施打疫苗的長者及家屬發送防詐騙宣導小禮品，藉這個機會宣導近期詐騙最新手法及反詐騙正確新知，避免長輩在家防疫遭受詐騙。

本次新北市共規劃90處疫苗施打地點，淡水及三芝地區分別規劃在淡水馬偕醫院、淡水衛生所、新市國小3處及三芝國中活動中心1處，接種站一早就湧進人、車潮，現場民眾都能聽從區公所工作人員及警察的協助指引接種疫苗，人數雖多但秩序良好。

淡水警分局穿戴防疫裝備的警察娃娃穿梭在新市國小疫苗接種站的排隊人群裡，除了發送防詐騙文宣及小禮品外，也與現場民眾互動合影。近期詐騙集團趁著民眾「宅在家」防疫，抓住年長者對於疫情資訊的不足及恐懼心理進行詐騙，除了佯稱疫調騙取個資，還有假冒衛生機關通知民眾新冠肺炎快篩、PCR篩檢結果為陽性，進而要求繳交現金以換取治療藥物，相關詐騙手法層出不窮，現場宣導並提醒遇到詐騙電話，要謹記三原則「保持冷靜」、「小心求證」及「適時求助」，以提升防詐「免疫力」。

淡水警分局表示，員警向等候疫苗接種的長者及同行家人針對近期的詐欺案例來宣導，再三提醒隨時、隨地都要提高警覺，希望疫情期間，除了讓長者注射疫苗，保護健康外，更要守護他們辛苦一輩子的積蓄！