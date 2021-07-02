三井不動產集團去年宣布將於三井林口outlet旁「林口媒體園區」展開的複合式商業設施開發，2日進行動工祈福儀式，預計outlet二期將規劃90間店鋪，完工後與一期現有220間店鋪整合後可達310間店鋪規模，成為北台灣最具規模的購物商城。

三井不動產集團在台商業設施開發首案林口MITSUI OUTLET PARK自2016年1月開幕以來，業績年年超越60億元，2018年12月開幕的台中港outlet亦連續二年超越50億元，台灣第三座OUTLET PARK台南店則已於5月底進行上樑，目標2021年底開幕。

三井林口outlet二期今動工，除規劃吸引更多休閒購物需求，近年林口地區的快速發展與移住人口的成長，生活需求亦逐年增加，考量未來預計林口媒體園區進駐大量員工的需求，將會更加強化餐飲、大型專門店、娛樂等品牌的導入，包括國際品牌、日系品牌、OUTLET品牌商品等。