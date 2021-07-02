本土疫情持續擴張，雙北市確診數始終高居全台前兩名，尤其今日（2）環南市場有41人呈陽性反應，更引發外界關注。媒體人朱凱翔表示，現在才發現的確診者大多是無症狀感染者，指揮中心到底要不要徹底找出無症狀感染者，是眼下的關鍵；若要就必須通令全國，以一樣的強度執行擴大篩檢，否則雙北市認真篩檢找出黑數就被攻擊，讓人質疑到底是在對付病毒，還是找碴政敵。網友則直言：「擺明的就是要搞台北、新北啊！百姓生活不便根本不甩。」

朱凱翔今日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，現在才發現的確診者，可以想見大多數都是無症狀感染者，他們不知道自己染疫，被強制篩檢才發現。所以問題是，指揮中心要做決策，你要不要徹底找出無症狀感染者？不要，那不篩就沒確診，歌舞昇平，「無症狀傳無症狀隨便啦，傳到有症狀再說。」

朱凱翔強調，如果指揮中心的答案是「要」，那就要通令全台各縣市，以一樣的強度執行擴大篩檢，徹底找出無症狀感染者。不然，新北市認真篩，被酸確診數居高不下；台北市認真篩，被轟「阿北出事了」，你到底是在對付病毒，還是找碴政敵。此外，朱也強調，如今的狀況不需要恐慌，這是意料之中，甚至應該樂見又找出黑數。

此文發出不到2小時即獲得超過2100個讚、超過120則留言。網友紛紛回應：「擺明的就是要搞台北、新北啊！百姓生活不便根本不甩」、「處理找出問題的人，剛好又是阿北，真是撿到槍了」、「那個萬華的黑死搖滾立委又醒了，要求北市府上緊發條，拜託從來都沒有鬆懈好嗎？」「標準的不做不錯⋯⋯唉」、「雙北最笨的一件事就是不停的篩」、「指揮中心每次都把科學的事情用玄學來解決！」