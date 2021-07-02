喬友大樓警報器大響，房客表示，旅館第一時間廣播：消防演練測試要待在房間。（吳建輝攝）

彰化市喬友大樓大火造成4死22傷，房客表示第一時間聽到警報器的聲音，旅館管理人員卻要求待在房間不要跑出來，表示是消防演練，負責人表示蔡進峰表示，這是為了安全起見 ，消防人員也建議民眾就留在房間就地避難，還有大陸返台男性房客表示，看到濃煙，就衝到一樓，卻被警察要求回房，還好他堅持罰錢就罰錢，才逃過火劫。

這起火警的起火原因在調查中，是不是錯過第一關鍵逃生的黃金時間，被熱烈討論，「百香果」商旅負責人蔡進峰表示，當天警報器響，因為7至9樓並沒有火警，入住又是居家檢疫，一度以為是誤觸警鈴，後來知道2樓火災，消防人員要求就地避難，才要求在房間內關好門，不要外出，2個管理人員也都在樓上，沒有往下跑。只是沒有想到，2樓大火控制後，3樓又起火，逃生樓梯都被阻斷。

受困者在彰化人大小事也證實，「就在昨晚七點左右，突然響起火災警報的聲音，飯店工作人員透過廣播系統請大家不要緊張，說是消防演習測試，要大家待在房內。探頭往外看只看到一點小煙，但程度大概就只是燒香拜拜的那種程度，我關起門來繼續滑著手機。 過了半小時後，有股燒東西的煙味竄進房內，我感覺越來越不舒服，但還是不敢走出房門，畢竟違反防疫規定會被罰，只期待事情就像飯店說的是演習。」

「大概八點時，濃煙越來越大，大家越來越驚慌，打開房門，視線已經越來越模糊，終於意識到，真的出事了。」

蔡進峰表示，7至9樓的防火門都有關，否則大火燒了8、9個小時，濃煙不只如此，大火一發生，他都就在一樓現場，直到火勢控制，凌晨3點多，才帶著消防員一一開啟房間，查看還有沒有受困者。

消防署前組長林金宏指出，火勢已起，如果選擇逃生，應該會引起更大的傷亡，「以這個火災蔓延的路徑，一定是走道先受到波及，走道的熱煙一定比房間內的危險，如果房間內最後致人於死，貿然進到走道，一定死的更快」。

當時救災是否誤判形勢，延誤疏散時機，都還有待進一步了解，但是在危機當頭，還在考慮要不要穿隔離衣等等，衝到一樓還被斥回房間，都暴露了防疫旅館作為特殊情況的客房，演練有所不足。