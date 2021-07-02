血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

台北市環南市場爆41人確診，無黨籍立委林昶佐當面吐槽台北市長柯文哲講廢話，卻遭環南市場自治會長林勝東嗆「選上後雖未關心百姓」、「騙肖」。北市議員應曉薇、游淑慧齊轟，平時不做事，選在這時間陪中央官員作秀，被自治會、攤商嗆只是「剛好而已」。

環南市場日前全面施打疫苗，並在1、2日全面進行核酸檢測（PCR），昨日結果顯示共有41人確診，中央急派中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，會同台北市長柯文哲、北市副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑等人到場視察，並表示後續將聯手成立前進指揮所。

豈料，林昶佐在柯文哲發完言後怒嗆「講廢話」，說現在成立聯合指揮已經慢了，也說自己「不是要發脾氣」，此時林勝東按耐不住性子，當面批評林只有選舉拜票時才會出現，疫情後根本沒來關心環南市場，「枉費我挺你，我要給你吐槽！騙肖！」

對此，萬華在地議員應曉薇說，疫情爆發以來每個攤商心情都不好過，但自治會時時刻刻在防疫及攤商生意能兼顧ㄧ直盡心盡力，並配合台北市的防疫政策，但林身為萬華立委，疫情以來對自己選區被抹黑悶不吭聲，還逢迎執政黨、對百姓囂張跋扈，如今還當著多位「中央官員」的面，公然羞辱台北市的大家長，實在不對。

「選在這時間點陪官員作秀，被嗆只是剛好而已。」應直言，林昶佐真的離市民太遠，不管政治立場為何，身為萬華地區的立委，這段發言不但抹滅環南市場的努力，更汙衊所有萬華地區防疫的醫護人員。

北市議員游淑慧也嗆，北市府固然有防疫鬆懈的地方，沒及早將市場納入萬華專案，進行擴大篩等防疫作為，明顯有做半套的質疑，但農委會也無法卸責，今天和林昶佐聯合作秀，讓她覺得被嗆只是剛好。