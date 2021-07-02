中央山脈八通關古道杜鵑營地5月發生延燒12天的森林大火，延燒12天、超過70公頃、損失上億元，大火已撲滅超過一個月，肇事者是NCC前專委喬建中及律師朋友等五人；立法院民眾黨團幹事長蔡壁如、副總召高虹安今要求，政府儘速執行假扣押，以防官員脫產卸責。

蔡壁如指出，這次大火堪稱史上最大災難，農委會主委陳吉仲曾說絕不輕縱肇事者，但地檢署及各行政機關至今仍未對肇事者提出假扣押申請，呼籲政府儘速行動，防止官員脫產企圖卸責。

高虹安說，2019年行政院的「向山致敬」計畫鬆綁全台81處林道，也簡化繁瑣的登山申請流程，去年共29萬5731人進入國家公園生態保護區，入山人數及山域事故，都比前年增加顯示民眾山域教育知識、經驗等都嚴重不足，她建議山林教育普及應納入國民體育法。

蔡壁如說，今天林務局提到，光是生態價值損失金額一億元以上，換算一下，等於是過去十年累計受災金額的2.5倍，林地損失和救援費用也各有一千多萬元，難道這些都要由人民買單嗎？

她說，《森林法》嚴格規定禁止引火，玉山國家公園只允許公路旁「五個路段」可簡易炊煮。但登山路程往往長達好幾天，如此嚴格的法律，卻幾乎人人違法形同虛設，難道政府裝作不知道就不必執法，也因此就沒做相關教育。

與會的山林教育工作者鄭廷斌提到，原住民在山上都是生個小小夠用的火，圍坐在一起，身體靠得很近，心與靈也跟著接近。森林用火即使禁止也無法監督，不如宣導如何安全使用、妥善管理。