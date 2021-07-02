30歲前韓國天團BIGBANG成員勝利2019年捲入所開夜店涉暴力、販毒、性侵、性交易、賄賂警察等案件，之後他又涉鄭俊英淫亂聊天室風波，同年勝利宣布退團，去年勝利入伍，案件轉由軍事法庭審判。勝利近日改口，稱聊天室的對話是手機自動選字誤打，韓媒則再丟出他和鄭俊英等人的對話截圖，可見他和眾人開心聊女人，還誇下海口揚言要跟一女發生關係，一點都不像是誤打錯字。

勝利上月初在法院撇清性招待，辯稱是「iPhone自動選字導致誤打」，又說聊天室的內容並非他真實人生全部，稱只是說說而已，又說手機裡有數十個群組，對於其他朋友發生了不恰當的言行感到很抱歉，自己無法一一確認，又強調他不需要買春，自己當年正忙於BIGBANG的活動，「是根本不需要付錢才能發生關係的地位」。

勝利透露要接待台灣來的客人。（圖／翻攝自搜狐韓娛微博）

昨(1日)軍事檢察官宣判勝利涉及性交易、媒介性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、賭博、違反國際交易法、教唆毆打等9項罪名，求處5年有期徒刑，但他只承認違反了國際交易法1項罪名，其他全部不認。今《Dispatch》則再拋出勝利當年在群組與一票友人的對話，除了討論要性招待客戶，眾人更將女性視為物品討論要跟誰發生關係。

勝利和朋友討論床伴對話曝光。（圖／翻攝自搜狐韓娛微博）

對話中可見勝利透露有從台灣來的客人，叫朋友「幫忙叫女孩子過來」，鄭俊英還幫忙出意見：「中國人應該會喜歡整形女吧」；其次又討論起某女是「藝術」，朋友接：「昨天摸了胸部」，勝利回：「胸大嗎？」朋友回應：「假的」。

眾人之後又討論A女很漂亮，鄭俊英說：「A姊姊把B吃掉了，還吃過我，真是X貨」，勝利則回：「以後A也會來吃我的，沒有別人的電話了嗎？」，勝利還自曝某次起床身邊看到C，心想「D跟E去哪裡了呢？」，自曝換砲友換到記憶力喪失。隔日眾人慶祝派對辦得很成功，勝利認證某女跟她姊姊都很不錯，「要脫光她，吃掉她，在韓國一起吃，然後要跟外國女生結婚」，最後說現在人在濟州島，要叫OO過來，「我要先上了」，淫亂行徑讓人看了瞠目結舌。