南韓女子天團「TWICE」成軍5年，在知名度遍及全亞洲，上個月推出了第十張迷你專輯《Taste of Love》，累積作品無數，其中台籍成員周子瑜，絕世美貌獲國際認證，但至今才首度推出個人SOLO歌曲，性感翻唱小天后泰勒絲的〈Me！〉，立刻登上YT發燒影片第一名，破千萬人按讚。

「TWICE」台籍成員周子瑜，以天然美顏聞名，曾被選為世界百大最美臉蛋冠軍，是國際認證美人，而剛滿22歲的她，近日給粉絲帶來大驚喜，在官方YT頻道上傳了個人新作品，翻唱美國小天后泰勒絲的歌曲〈Me！〉，找來同公司師弟「Stray Kids」方燦合作，讓粉絲超驚喜。

事實上，雖然TWICE出道多年，但子瑜從未推出過SOLO作品，這是第一回，她也開心在IG分享側拍照，有可愛有性感，好身材藏不住，子瑜更用了三種語言表達心情，吐露為了這生平第一個翻唱作品準備了很久，「希望你們會喜歡」。

子瑜這支翻唱作品，不僅場景華麗，整支MV更宛若變裝秀，首先以幹練的白色西裝開場，外套內穿著細肩帶小可愛，暗藏性感小心機，另兩套則是展現女神22歲青春無敵的碎花小洋裝，以及帶著女子天團氣場的黑色斜肩亮片連身迷你裙，整整3分鐘都在放送輕柔的歌聲與甜甜的笑容，不僅廣大粉絲看了陶醉，成員娜璉和MOMO也特地開直播第一時間觀看子瑜的SOLO作品，娜璉當場粉絲化，大喊：「好想走進子瑜的酒窩啊！」，笑翻線上粉絲，而子瑜這支翻唱影片，短短4天已破1千萬讚，人氣超猛烈。