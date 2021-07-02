晟德（4123）股東會通過配發每股2.5元，其中現金1.5元、股票1元。公司表示，為落實穩定配發股利政策，可望每年配發8-12億元股利。2020年晟德每股盈餘8.5元，創下連續21年配發股利紀錄。

晟德表示，隨著轉投資事業陸續開花結果，推升晟德集團資產價值數倍成長並具有高度流通性，透過策略性調節流動性資產以鞏固永續金流，不僅可加速核心事業之擴張，更可與股東共享投資豐碩成果，以感謝股東長期的支持。