晟德股東會通過配發股利 每股現金1.5元、股票1元 14:092021/07/02 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晟德（4123）股東會通過配發每股2.5元，其中現金1.5元、股票1元。公司表示，為落實穩定配發股利政策，可望每年配發8-12億元股利。2020年晟德每股盈餘8.5元，創下連續21年配發股利紀錄。 晟德表示，隨著轉投資事業陸續開花結果，推升晟德集團資產價值數倍成長並具有高度流通性，透過策略性調節流動性資產以鞏固永續金流，不僅可加速核心事業之擴張，更可與股東共享投資豐碩成果，以感謝股東長期的支持。 恩德科技2日股東會通過每股配0.1元現金股利 力達-KY股東會 通過每股現金股利1.11元 #晟德 #配發股利 #現金 #每股 #股東會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關島打疫苗服務費砍半 長天數旅遊需求增 11:352021/07/02 生活 群創股東會 首度戶外搭棚舉辦 04:102021/07/02 財經要聞 金門莫德納疫苗開打 上午815人完成接種 13:152021/07/02 生活 向日葵、快樂天堂基金會 捐中市府萬件防護衣 13:512021/07/02 寶島 豪雨後葉菜類損傷 梓官區格林菜飆漲1公斤50元 13:232021/07/02 生活 揭密聯亞生技》聯亞藥股價30元衝220元 一文解讀投資人沒看清的真相 05:252021/07/02 財經 新光金今年不實施庫藏股 現增132.66億全數給新壽 11:532021/07/02 財經 預約接種莫德納疫苗 中國醫一開放即被秒殺 12:592021/07/02 生活 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 04:102021/07/02 財經要聞 大豐電股東會 配3元股利議案過關 10:312021/07/02 財經 高雄72到74歲長者莫德納開打 鳳山體育館施打率破7成 12:492021/07/02 生活 財經熱門新聞 長榮解封首日爆大量 多空交戰還得防「二度入獄」 - 財經 通膨壓力快爆炸 IMF不忍了喊明年提前升息 - 財經 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米製程產能 傳這兩大咖已搶先部署 - 財經 運價狂飆沒有終點？專家曝光旺到這時候 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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