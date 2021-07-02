記者會後，攤商繼續怒嗆立委林昶佐。（張穎齊攝）

立委林昶佐遭大批網友洗版。（摘自林昶佐 Freddy Lim臉書／張穎齊台北傳真）

立委林昶佐遭大批網友洗版。（摘自林昶佐 Freddy Lim臉書／張穎齊台北傳真）

血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

環南市場爆41例確診，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲等人2日上午到場視察，立委林昶佐突如其來拿麥嗆柯文哲講廢話，怎料卻反被環南市場自治會長林勝東怒嗆「騙肖、作秀！」大批網友出征林昶佐臉書，洗版嘲笑「被會長說捧LANPA的rocker」、「我很欣賞你，但只有在過去閃靈時代！」、「一臉閃尿樣」、「你剛抖了一下是不是真的閃了兩滴尿你說」。

林昶佐趁柯文哲講完話後嗆柯「講廢話」，卻反被林勝東拿麥狂電「你只有選舉拜票時才會來，疫情後你有來關心環南市場過嗎？有嗎？沒嘛！枉費我挺你，一次都沒有，我要給你吐槽！騙肖！」記者會後，林勝東與一旁攤商繼續狂罵林昶佐，強調和林雖是好朋友，但林都沒來過，作秀。

由於記者會在各大媒體平台直播，放送出去後引發眾多網友共鳴，慷慨激昂地湧入林昶佐臉書粉專，洗版大嗆「嗆你真的剛好，在地立委，一步都沒進過環南市場！」、「可以放被吐槽那段嗎？好療癒！」、「咦？你怎麼沒嗆你旁邊的那個人（陳時中）？」、「感謝林大立委現身示範什麼叫出一張嘴防疫」。

網友紛紛留言「被市民嗆爆的心得如何？真不真實」、「主角又不是你，可以不要自我意識這麼強烈嗎？陳時中部長等人已經夠辛苦了，你今天一個人製造了多少麻煩、模糊了多少焦點？」、「剛剛看完被打臉的影片超好笑的，今日臉最腫」、「繼續作秀啊，被噴剛好而已」、「這禮拜卡提諾應該會看到你、「這時候去刷什麼存在感被噴剛好，可憐哪」、「以為撿到槍，結果被反殺」、「果然是變色龍，只見綠色沒有黑白」。

還有網友說「啪！啪！啪！一臉閃尿樣？？怎麼沒回嘴自治會長？不是很會嘴」、「你剛抖了一下是不是真的閃了兩滴尿你說」、「說真的，我很欣賞你，但只有在過去閃靈時代！當上萬華議員後，做了什麼嗎？沒有耶！一種超級失望的感覺」。

林昶佐則回應，疫情延燒下，批發市場生意變得更加嚴峻，他身為第一線民意代表，就是必須概括承擔攤商情緒，對於攤商的不滿情緒，他可以理解，會繼續將工作做好。