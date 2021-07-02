彰化市知名地標「喬友大樓」惡火，釀出4死22傷的悲劇，死傷大多集中在7到9樓的「百香果」防疫旅館，事後一名受困長達5個多小時的居檢住客就爆料，火警鈴聲大作當下，飯店工作人員竟廣播說是「消防演練測試」，要求大家待在房內，甚至在接到客房電話時，回應「火勢已經有控制住」等安撫人心的話，引發爭議。對此，百香果商旅負責人蔡進峰今（2）日上午受訪時坦承，火災當下他確實以為誤報，擔心檢疫旅客慌張離開造成群聚感染，第一時間才會廣播說警報測試，不過蔡進峰後來也驚覺2樓開始起火，消防人員已抵達，於是當場判斷，認為旅客不要跑出來，以免嗆倒在逃生梯。

彰化防疫旅館惡火勇消殉職 同袍捂臉痛哭照令人心碎

傳教士命喪彰化防疫旅館 最後影像曝光 不逃生原因引鼻酸 （影／讀者提供）

面對居檢住客的指控，今（2）日上午，蔡進峰再度現身焦黑的喬友大樓，連同員工跟著消防鑑識人員進入大樓勘驗，面對居檢住客指控，他回應，當日火災警報聲響起時，他便趕緊與員工前往7、8、9樓查看，可是都未發現異狀，所以才研判誤報，加上為避免不必要群聚事件，第一時間才會以廣播告知居檢住客是「警報測試」。

彰化喬友大火重傷家屬出面指控，旅館草菅人命，這場火災根本是人禍。（圖／臉書_彰化人大小事）

就這樣，直到煙霧開始跑出來時，他們找到起火點在2樓，火勢竄升速度很快，又看到消防隊已經抵達，因此蔡進峰認為人不要再跑出來，以免嗆倒在逃生梯，便立刻請女員工搭電梯上樓，要求房客待在有防火建築的房內等待救援，話鋒一轉，蔡進峰強調消防人員也如此建議房客的。

接著蔡進峰強調，事發突然，警鈴一響，該判定誤觸或通知逃命，真的很難決定，3樓層若住滿將近90人，還好只住20多人，否則後果不堪設想，接著他重申，連專業消防人員都會判斷錯誤，以為氧氣瓶還夠用而衝進火場喪命，何況是他？

至於蔡進峰為何自己跑下樓？他表示，全為協助引導消防人員搶救，因為對大樓狀況很熟悉，但9樓防火門又怎麼會開啟？蔡進峰解釋，大樓防火門平時都關閉，應是其中3名房客逃生時開啟，不過真正原因有待警消進一步調查釐清。