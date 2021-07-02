1名剛入境的旅客將採集的檢體交給防疫人員。（范揚光攝）

旅客採檢完畢走出採檢站。（范揚光攝）

為強化邊境防疫，中央流行疫情指揮中心宣布，自2日中午12時起入境旅客全面普篩，新制上路後，首班抵達桃園機場的旅客表示，雖然入境程序更加繁瑣，但疫情當前大家也應該共體時艱。

印度「Delta」變種病毒入侵台灣造成人心恐慌，為防堵病毒入侵，中央流行疫情指揮中心決定實施「入境全面三篩」，所有入境旅客必須在機場篩檢，為此桃園機場在兩座航廈外各設置5間採檢室供入境旅客使用，雖然指揮中心預期每名旅客會有3到4分鐘「等待的情形」，不過旅客通關入境後同時擠進等候區，卻只有1名工作人員填寫旅客資料，大家反而花更多時間塞在等候區。

由於機場入境篩檢採用唾液檢體，因此旅客只須將唾液吐進檢體盒後，再交給防疫人員即可，採檢完畢後，工作人員會貼上識別貼紙，沒有貼紙的旅客將無法搭乘防疫車輛離開，而PCR的樣本會送到專屬醫療機構化驗，預計24小時後會把檢測結果通知所有旅客。