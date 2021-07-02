《商情》料需求疲軟 LME銅價跌0.1％ 14:162021/07/02 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因強勁的美國勞動力數據進一步提振美元續強，令以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，加上全球主要消費國中國旺季需求即將結束，致倫敦(LME)銅價周五下跌。 周五(7/2)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.1%，報每公噸9,312.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,270美元。(商品行情網) 《國際金融》油價拉動能源股 歐股回升0.62％ 《商情》運價減少 BDI指數續跌1.3％ #全球 #LME #銅價 #周五 #疲軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》連3月逾2％ 韓6月通膨2.4％ 10:352021/07/02 財經 《商情》美元上揚 周四期銅下跌 09:102021/07/02 財經 《熱門族群》油價Q3拚80美元 台塑四寶火力旺 11:432021/07/02 財經 《其他股》成屋交易走衰 信義線上看屋服務抗「疫」 13:252021/07/02 財經 《美股掃瞄》下半年登場 標普500連6日創新高 09:102021/07/02 財經 6月台灣採購經理人指數 PMI、NMI雙雙續跌 11:132021/07/02 財經 買氣疫路下滑 6月車市探10年低點 04:102021/07/02 財經焦點 天價 羅賓漢遭罰7千萬美元 04:102021/07/02 全球財經 檨仔爆量價跌 台南代烘芒果乾天天滿爐 04:102021/07/02 地方新聞 《商情》逢低買進 紐約棉花強彈 10:012021/07/02 財經 《美股掃瞄》美股消息面：紐約期油大漲2.4％ 破75美元大關 10:352021/07/02 財經 財經熱門新聞 長榮解封首日爆大量 多空交戰還得防「二度入獄」 - 財經 運價狂飆沒有終點？專家曝光旺到這時候 - 財經 通膨壓力快爆炸 IMF不忍了喊明年提前升息 - 財經 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3奈米製程產能 傳這兩大咖已搶先部署 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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