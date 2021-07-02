因強勁的美國勞動力數據進一步提振美元續強，令以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，加上全球主要消費國中國旺季需求即將結束，致倫敦(LME)銅價周五下跌。

周五(7/2)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.1%，報每公噸9,312.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,270美元。(商品行情網)