美國在台協會（AIT）副處長谷立言（Raymond Greene）離任，並將於7月17日接任美國駐日本代理大使；AIT今天宣布，柯傑民（Jeremy Cornforth）將接替谷立言，於2021年7月下旬起，擔任AIT副處長。

AIT表示，在谷立言副處長過去三年的帶領之下，取得許多重大進展，包括AIT搬遷至內湖新館，全球合作暨訓練架構 (GCTF) 的大幅拓展，以及美台教育倡議的正式啟動。AIT全體衷心祝福副處長谷立言赴日履新一帆風順。

AIT指出，即將接任副處長職務的柯傑民是名資深職業外交官，先前為美國駐廣州總領事館領事處處長。柯傑民於1998年加入美國國務院，先後外派至美國駐以色列耶路撒冷、多明尼加聖多明哥、印度孟買、突尼西亞突尼斯、黎巴嫩貝魯特等地之大使館擔任領事官及政治官等職務。柯傑民也曾任職於美國國務院西半球事務局薩爾瓦多辦公室，以及美國國務院領務局簽證事務處資訊管理聯絡辦公室主任。

柯傑民畢業於內布拉斯加州林肯市聯合學院，隨後取得國家戰爭學院戰略研究碩士學位。柯傑民通曉西班牙語、阿拉伯語、中文和希伯來語。他的夫人Eleanor於美國國際開發融資公司擔任主管職，兩人育有一對九歲的雙胞胎。