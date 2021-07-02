中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(1日)在疫情記者會上，特別戴了印有美國、中華民國國旗的「戰貓口罩」亮相，引發外界關注。對此，資深媒體人黃暐瀚今(2日)在臉書直言，「台美友好、戰貓口罩」這件事，對他個人來說，是毫無問題的，「但口罩的設計，我覺得有點怪怪的」。

黃暐瀚2日在臉書表示，「口罩左半邊，有一個大大的美國國旗，中下方一隻黑貓（很多人看成是狗），脖子上圍著中華民國國旗領巾（有人看成是咬著國旗），然後右半邊構圖留白，右下角寫著英文字：「Strong Together （一起強大）」。根據瞭解，這是一家生技公司，為了感謝美國與蕭美琴，特別設計出來的『感謝美國』口罩，陳時中部長戴上曝光之後，引發討論」。

黃暐瀚指出，很感謝美國送台灣疫苗，自己也愛貓。所以「台美友好、戰貓口罩」這件事，對他個人來說，是毫無問題的，但口罩的設計覺得有點怪怪的；他說，世界各國，為表邦誼，常有聯名口罩、徽章，這是常見的事，在外交儀節上，儘管台灣與美國無邦交，過去參與國是訪問，每次到美國與友邦，身為記者團團長，身上也都會別上「中華民國國旗與美國（或邦交國）國旗」的徽章，代表兩國友好。

黃暐瀚舉例，先前捷克議長來台，不管是議長本人或是隨行團員，甚至我方安排的維安人員，都一起戴上了「台捷口罩」與「台捷徽章」，不過不管是口罩還是徽章，中華民國國旗與捷克國旗，都遵守了「大小一樣」、「左右對稱」的基本外交儀節。

另外，黃暐瀚也說，先前駐美大使蕭美琴，甚至戴上一款「台美日」三方友好口罩。左上日本、右上美國、中下台灣，中間寫著日文跟英文，一樣，是三方對稱，大小相同，「所以，戰貓口罩，不是不行；感謝美國，當然可以！將兩國國旗左右對稱並同樣大小，然後黑色戰貓昂首於中，可能會更好一些。」

對此，網友紛紛留言表示，「沒讓人民有足夠的疫苗，對美舔好舔滿...我只看到滿滿的悲哀」、「視覺上蠻奇怪的，主要就口罩設計而言，黑色正好在嘴部，看起來很突兀不舒服」、「口罩只傳達了一個訊息：自我矮化」、「每天的記者會都像秀場一樣」。但也有網友認為看要怎麼解讀吧。

指揮中心表示，指揮官之所以會戴上這副口罩，是為了紀念美國所捐贈的莫德納疫苗開打。口罩上的貓，以駐美代表蕭美琴領養的愛貓為主角，藉此紀念台美友誼。不過指揮官所戴的口罩是誰所送則不太清楚。