今天在田徑場上又有選手創下驚人之舉，在2021年世界田徑總會鑽石聯賽挪威站，地主好手沃爾霍姆(Karsten Warholm)在400公尺跨欄競賽中跑出46秒70的亮眼成績，打破高懸29年之久的世界紀錄，震驚了整個田徑圈。

KARSTEN WARHOLM NEW 400mH WORLD RECORD... YESSSSSSSSSS



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過去男子400公尺跨欄世界紀錄由美國選手楊恩(Kevin Young)創下，他於1992年巴塞隆納奥運跑出46秒78，而在此前進行的美國奧運選拔賽上，美國好手班傑明(Rai Benjamin)曾跑出46秒83，僅比楊恩46秒78的世界紀錄慢了0.05秒，也超過沃爾霍姆此前個人最好的最46秒87。

或許是受到班傑明的刺激，沃爾霍姆實力被徹底激發，他也對此回應說：「有人能跑更快，我就必須再往上一層樓。」而這次在主場出賽的沃爾霍姆說到做到，在第七跑道飆出46秒70的世界級成績，比29年前的楊恩還快了0.08秒，另外巴西選手則以47秒38获拿下第二，也創下南美洲紀錄。

「這是我本季首次400公尺跨欄比賽，所以我真的認為自己油箱裡還有油，但想拿下奧運金牌，可能還需要再將紀錄往上推進，以前有許多偉大選手都是以這樣的目標來前進，很高興這個項目的競爭如此激烈。」沃爾霍姆說。

接著他繼續說道：「無論如何我現在是世界紀錄保持者，這點讓我非常開心！」賽後沃爾霍姆表示在7月9日摩納哥站鑽石聯賽，將繼續與美國好手班傑明同場競技，所以兩人或許都有繼續打破世界紀錄的可能，自己也非常期待比賽的到來。

沃爾霍姆是挪威人，於1996年出生，目前約24歲，正值運動員巔峰時期，他的專長是短跑和跨欄，曾在2017和2019年世界田徑錦標賽400公尺跨欄奪下金牌，另外在青少年時期就開始嶄露頭角，於2013年世界青少年田徑錦標賽上獲得金牌殊榮，也曾在去年摩納哥鑽石聯賽創下紀錄，接著他將挑戰東京奧運。