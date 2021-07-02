根據外電報導，台積電最先進的3奈米製程預計在明(2022)年下半年量產，而蘋果和英特爾已提早部署，可望成為首批客戶。

日經亞洲(Nikkei Asia)引述知情人士報導指出，在台積電3奈米製程明年量產之前，蘋果和英特爾已搶先當客戶，目前正使用台積電3奈米製程來測試自家晶片，其中一位消息人士表示，英特爾計畫使用的晶片數量超過了蘋果。

台積電曾在6月的技術論壇時表示，3奈米技術預計2022年下半年開始量產，屆時將成為全球最先進的邏輯技術，相較於5奈米技術，速度將增快15%，功耗降低達30%，邏輯密度增加達70%。

目前蘋果的iPhone 12是採用台積電5奈米製程晶片，報導引用消息人士的說法，明年將推出的下一代iPhone，因調度原因將使用中間的4奈米技術晶片，而iPad可能是第一款採用3奈米技術製造的處理器設備。

報導指出，英特爾與台積電的合作至少有兩項3奈米製程計畫，分別為提供筆電與資料中心伺服器使用的中央處理器，希望從超微(AMD)和輝達(Nvidia)手上搶回過去被奪走的市占率，一位消息人士透露，「目前計畫給英特爾的3奈米製程晶片數量，比蘋果iPad的使用量更多。」

對於日經的報導，英特爾僅證實正在與台積電合作開發2023年的產品陣容，但沒有說明正在使用哪種技術，台積電表示不會就單一客戶的訊息發表評論，而蘋果公司則沒有回應。