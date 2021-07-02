中興保全科技今日召開股東會，通過去年盈餘配發5元現金股利，殖利率約近6％。中保科董事長林孝信表示，2020年疫情衝擊影響許多台灣產業，但中保科本業表現穩健成長，營收在2020年再創歷史新高。

展望今年，受惠全台老舊建築都更計畫啟動，以及日前內政部表示未來將續建八萬戶社宅，林孝信表示，今年營業動能持續看好智慧城市、智慧建築與智慧防災業務；另推出「中保好生活」Ａpp，以切入物業管理市場，增加營收。

林孝信透露，疫情緊張讓消費者希望減少與物品接觸機會，因此零接觸智慧開門的功能引起許多消費者詢問。

《半導體》今明年續樂觀 義隆通過配息9元
力達-KY股東會 通過每股現金股利1.11元
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