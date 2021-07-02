無黨籍立委林昶佐卻當面嗆台北市市長柯文哲講廢話，柯正要反擊，卻遭環南市場自治會長林勝東一把搶走手中麥克風。（圖／本報系影音截圖）

無黨籍立委林昶佐卻當面嗆台北市市長柯文哲講廢話，柯正要反擊，卻遭環南市場自治會長林勝東一把搶走手中麥克風。（圖／本報系影音截圖）

林昶佐嗆柯文哲動作慢 市場會長搶麥爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

台北市環南市場於7月1、2日做全面PCR篩檢，昨天（1）PCR結果出爐，共41名確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市市長柯文哲、北市副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑等人今日到場視察，無黨籍立委林昶佐當眾打斷柯發言，嗆柯動作慢、講廢話；柯正準備拿起麥克風反擊，卻被環南市場自治會長林勝東一把搶去麥克風，當眾給林昶佐「洗臉」，林勝東的舉動讓大批網友盛讚「霸氣神助攻！」

林昶佐中提打斷柯文哲發言，稱自己過去幾週都跟指揮中心、陳時中保持聯繫，希望能快點成立聯合指揮所，他認為動作已經慢了，這段期間疫情下降還是延燒，大家都很清楚，很多防疫嘗試，聽起來甚至覺得是廢話，就像一開始就說來往人員複雜沒辦法篩檢，但現在也是篩檢了，不是說要發脾氣。

面對林昶佐連珠砲攻勢，正當柯文哲伸手推開麥克風架，準備拿起麥克風反擊之際，不料手中的麥克風卻遭林勝東一把搶去，林勝東不顧林昶佐話講到一半，劈頭就大罵：「立委，立委啊！你從以前到現在，你有替我們環南市場百姓發言嗎？有嗎？沒有嘛！虧我還挺你！騙肖耶！你只會吐槽而已嘛！你有來環南市場給我們關心一下嗎？你選舉來幾次你有來給我們關心？枉費我挺你啦！」讓本來罵得正起勁的林昶佐相當尷尬，柯直到麥克風被搶走都還一臉疑惑。

柯文哲這個「麥克風被搶走」的動作在網路引發熱議，網友紛紛表示：「因為市長講話會被林嗆，乾脆不要講」、「你看會長這麼霸氣，真的是神助攻」、「原本自己拿起來要回話，就被搶MIC了」、「會長的地盤，想噴誰誰都要吃下去」、「仔細看一下表情，應該是會長主動拿，柯P一臉疑惑。」

PTT網友發文。（圖／翻攝自「批踢踢實業坊」）